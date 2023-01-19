ООН планує виділили 4 млн доларів для розмінування Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Представник ООН повідомив, що організація планує 4 млн доларів для розмінування Миколаївської області. Також повідомляється про візит Програми розвитку ООН в цей регіон. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН.
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“Під час зустрічі представник ООН повідомив про наміри цієї міжнародної організації виділити близько 4 млн доларів США на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів. Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій Миколаївщини”, — йдеться у повідомленні.
В міністерстві зазначили, що сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених вибухівкою серед нещодавно деокупованих територій України. За підрахунками експертів, загальна площа області, ймовірно забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, складає майже 2614 тис. кв. км.
З метою реалізації проєкту група ПРООН з протимінної діяльності найближчим часом планує відвідати Миколаївщину з робочим візитом.
Нагадаємо
На виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України потрібно витратити десятки мільярдів доларів, повідомили у МВС.