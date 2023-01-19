ООН планирует выделили 4 млн. долларов для разминирования Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Представитель ООН сообщил, что организация планирует 4 млн. долларов для разминирования Николаевской области. Также сообщается о визите Программы развития ООН в этот регион. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.
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“Во время встречи представитель ООН сообщил о намерениях этой международной организации выделить около 4 млн. долларов США на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств. В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами территорий Николаевской области”, — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сегодня этот регион является одним из наиболее загрязненных взрывчаткой среди недавно деоккупированных территорий Украины. По подсчетам экспертов, общая площадь области, вероятно загрязненная минами и неразорвавшимися боеприпасами, составляет почти 2614 тыс. кв. км.
С целью реализации проекта группа ПРООН по противоминной деятельности в ближайшее время планирует посетить Николаевскую область с рабочим визитом.
Напомним
На обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории Украины нужно потратить десятки миллиардов долларов, сообщили в МВД.