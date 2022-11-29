ООН очікує вихід судна з російськими добривами у найближчі 48 годин

Цитата

"Ми очікуємо руху, я думаю, протягом наступних 48 годин або близько того, в цілому, але як тільки... буде фактичний рух, ми його підтвердимо, і, очевидно, це буде дуже вітатися", - сказав Дюжаррік у відповідь на запитання щодо судна для російських добрив, яке планує вирушити до Малаві.

Доповнення

За даними російських ЗМІ, це перше таке судно. постпред рф при ООН василь небензя у жовтні говорив, що частина зернової угоди, що стосується експорту російського продовольства і добрив, нібито не працювала. Це сталося на тлі короткочасного блокування зернової угоди з боку рф.

Партію добрив має бути направлено до африканської країни з Нідерландів через Мозамбік.