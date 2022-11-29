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"Мы ожидаем движения, я думаю, в течение следующих 48 часов или около того, в целом, но как только... будет фактическое движение, мы его подтвердим, и, очевидно, это будет очень приветствоваться", - сказал Дюжаррик в ответ на вопрос относительно судна для российских удобрений, которое планирует отправиться в Малави.

Дополнение

По данным российских СМИ, это первое такое судно. постпред рф при ООН вачилий небензя в октябре говорил, что часть зернового соглашения, касающегося экспорта российского продовольствия и удобрений, якобы не работала. Это произошло на фоне кратковременной блокировки зерновой сделки со стороны рф.

Партия удобрений должна быть направлена ​​в африканскую страну из Нидерландов через Мозамбик.