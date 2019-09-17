На Донбасі за три місяці загинули восьмеро цивільних - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. З 16 травня по 15 серпня цього року на Донбасі загинуло 8 цивільних осіб, ще 60 отримали поранення. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає кореспондент УНН.
"За тримісячний період, охоплений доповіддю, загинуло 8 цивільних осіб, з них 4 жінки та 4 чоловіки. 60 отримали поранення, серед них 9 дітей", - сказала Богнер.
За її словами, ООН були занепокоєні різким зростанням жертв серед цивільного населення у червні та липні.
Додамо, доповідь ООН з прав людини охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року. Працюючи над цим всеохоплюючим аналізом, експерти ООН з прав людини провели 205 глибинних інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини; 80 разів були у містечках та селах вздовж лінії зіткнення та 30 разів - у місцях тримання під вартою. Вони здійснили моніторинг біля сотні судових засідань та 15-ти зібрань по всій країні.
Нагадаємо, близько 500 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії РФ.