На Донбассе за три месяца погибли восемь гражданских - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С 16 мая по 15 августа этого года на Донбассе погибли 8 гражданских лиц, еще 60 получили ранения. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает корреспондент УНН.
"За трехмесячный период, охваченный докладом, погибли 8 гражданских лиц, из них 4 женщины и 4 мужчины. 60 получили ранения, среди них 9 детей", - сказала Богнер.
По ее словам, ООН были обеспокоены резким ростом жертв среди гражданского населения в июне и июле.
Добавим, доклад ООН по правам человека охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. Работая над этим всеобъемлющим анализом, эксперты ООН по правам человека провели 205 глубинных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека; 80 раз были в городах и селах вдоль линии соприкосновения и 30 раз - в местах содержания под стражей. Они осуществили мониторинг около сотни судебных заседаний и 15-ти собраний по всей стране.
Напомним, около 500 человек считаются пропавшими без вести в результате агрессии РФ.