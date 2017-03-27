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ООН: 70% смертей від раку припадає на країни, що розвиваються

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Щороку внаслідок раку у світі помирають 8,8 млн осіб. 70 % цих смертей припадає на країни, що розвиваються, передає УНН з посиланням на дані ООН.

Водночас, за даними організації, у деяких африканських державах менше 15% онкологічних хворих виживають протягом п’яти років після таких діагнозів, як рак шийки матки та рак молочної залози. У той час як у багатьох промислово розвинених країнах світу ці захворювання у переважній більшості випадках виліковуються.

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При цьому, за даними ООН, 83% всіх випадків раку шийки матки та раку молочної залози припадає на країни, що розвиваються.

Нагадаємо, за даними міжнародного агентства з вивчення раку, щороку від раку шийки матки помирає понад 250 тис. жінок.

Українські Національні Новини

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