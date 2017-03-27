ООН: 70% смертей от рака приходится на развивающиеся страны

В то же время, по данным организации, в некоторых африканских государствах менее 15% онкологических больных выживают в течение пяти лет после таких диагнозов, как рак шейки матки и рак молочной железы. В то время как во многих промышленно развитых странах мира эти заболевания в подавляющем большинстве случаев излечиваются.

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При этом, по данным ООН, 83% всех случаев рака шейки матки и рака молочной железы приходится на развивающиеся страны.

Напомним, по данным международного агентства по изучению рака, ежегодно от рака шейки матки умирает более 250 тыс. женщин.