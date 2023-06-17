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ООН: 40% земель планети деградували

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Нині частка земель, що деградували, на планеті сягає 40 відсотків. Така ситуація ставить під удар виробництво продовольства, загрожує біорізноманіттю та посилює кліматичну кризу. Про це з нагоди Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухою заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє УНН.

ООН: 40% земель планети деградували

Цитата

«Ми не можемо жити без землі, але ми ставимося до неї як до бруду. Через нераціональне землеробство швидкість ерозії ґрунтів у сто разів перевищує темпи їхнього відновлення в рамках природних процесів», - заявив Гутерріш.

Найгірше ситуація, що склалася, позначається на жінках і дівчатках, додав глава ООН: унаслідок недбалого поводження із землею вони непропорційно високим ступенем страждають від нестачі продовольства і дефіциту води та стикаються з вимушеною міграцією.

«У багатьох країнах закони і сформована практика не дозволяють жінкам і дівчаткам володіти землею. При цьому в тих країнах, де у жінок і дівчаток є така можливість, вони відновлюють і захищають землю, підвищуючи її продуктивність і стійкість до посух, інвестуючи в охорону здоров'я, освіту та харчування», - вважає Генсек.

Рівні права на землю сприяють одночасно її захисту та досягненню гендерної рівності, наголосив очільник ООН, закликавши уряди країн світу усунути правові бар'єри, які заважають жінкам володіти землею, і залучати їх до участі в розробці політики в цій галузі.

«Потрібно допомагати жінкам і дівчаткам робити свій внесок у захист нашого найціннішого ресурсу. Давайте ж спільними зусиллями зупинимо деградацію земель до 2030 року», - закликав Генеральний секретар.

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