ООН: 40% земель планеты деградировали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В настоящее время доля деградировавших земель на планете достигает 40 процентов. Такая ситуация ставит под удар производство продовольствия, угрожает биоразнообразию и усугубляет климатический кризис. Об этом по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает УНН.
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«Мы не можем жить без земли, но мы относимся к ней как к грязи. Из-за нерационального земледелия скорость эрозии почв в сто раз превышает темпы их восстановления в рамках естественных процессов», - заявил Гутерриш.
Хуже всего сложившаяся ситуация сказывается на женщинах и девочках, добавил глава ООН: в результате небрежного обращения с землей они в непропорционально высокой степени страдают от нехватки продовольствия и дефицита воды и сталкиваются с вынужденной миграцией.
«Во многих странах законы и сложившаяся практика не позволяют женщинам и девочкам владеть землей. При этом в тех странах, где у женщин и девочек есть такая возможность, они восстанавливают и защищают землю, повышая ее производительность и устойчивость к засухам, инвестируя в здравоохранение, образование и питание», - считает Генсек.
Равные права на землю способствуют одновременно ее защите и достижению гендерного равенства, отметил глава ООН, призвав правительства стран мира устранить правовые барьеры, мешающие женщинам владеть землей, и привлекать их к участию в разработке политики в этой области.
«Нужно помогать женщинам и девочкам вносить свой вклад в защиту нашего самого ценного ресурса. Давайте же общими усилиями остановим деградацию земель к 2030 году», - призвал Генеральный секретарь.