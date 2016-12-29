ООН: 2016-й став роком багатьох досягнень та випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Організація об’єднаних націй зробила огляд всіх подій, які стались у 2016 році та зазначили чим запам’ятається поточний рік. Про це повідомили на офіційному сайті організації, передає УНН.
Як зазначається, 2016 рік, як і попередній, став для ООН роком багатьох досягнень, але і неймовірних випробувань.
“У рекордно короткі терміни вступила в силу Паризька хартія по клімату, прийнятий новий порядок денний в сфері урбанізації. А тим часом багато країн охоплені кривавими конфліктами. Сирійська криза триває ось уже шостий рік. Рада Безпеки розколота. ООН намагається полегшити долю біженців і всіх тих, хто опинився “за бортом”, — повідомили в ООН.