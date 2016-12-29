ООН: 2016-й стал годом многих достижений и испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Организация объединенных наций сделала обзор всех событий, которые произошли в 2016 году и отметили чем запомнится текущий год. Об этом сообщили на официальном сайте организации, передает УНН.
Как отмечается, 2016 год, как и предыдущий, стал для ООН годом многих достижений, но и невероятных испытаний.
"В рекордно короткие сроки вступила в силу Парижская хартия по климату, принята новая повестка дня в сфере урбанизации. А между тем многие страны охвачены кровавыми конфликтами. Сирийский кризис продолжается вот уже шестой год. Совет Безопасности расколот. ООН пытается облегчить участь беженцев и всех тех, кто оказался "за бортом", - сообщили в ООН.