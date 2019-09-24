Онука Чарлі Чапліна зніме документальний фільм про життя коміка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Онучка відомого актора і режисера Чарлі Чапліна - Кармен Чаплін планує зняти про свого дідуся документальний фільм під назвою "Charlie Chaplin, a Man of the World" (Чарлі Чаплін, людина світу - англ.). Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
"Режисер та продюсер Кармен Чаплін збирається стати режисером документальної стрічки "Чарлі Чаплін, людина світу", яка розкриє раніше незнані грані творця персонажу Трампа (Маленького бродяги), одного з найбільш знакових персонажів кіно в усьому світі", - йдеться у повідомленні.
Зйомки фільму почнуться у 2020 році. Крім Кармен Чаплін над створенням кінострічки будуть працювати французький актор Стен Коппе, ще одна онучка Чапліна - Долорес, кінокомпанія Kanaki Films, Atlantic Pictures та організація Wave of Humanity спільно з французьким MK2, який володіє правами на фільми Чапліна.
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