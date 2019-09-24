Внучка Чарли Чаплина снимет документальный фильм о жизни комика

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102972 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119554 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187732 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Внучка Чарли Чаплина снимет документальный фильм о жизни комика

Внучка Чарли Чаплина снимет документальный фильм о жизни комика

Киев  •  УНН

 • 73600 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Внучка известного актера и режиссера Чарли Чаплина - Кармен Чаплин планирует снять о своем дедушке документальный фильм под названием "Charlie Chaplin, a Man of the World" (Чарли Чаплин, человек мира - англ.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

"Режиссер и продюсер Кармен Чаплин собирается стать режиссером документального фильма "Чарли Чаплин, человек мира", который раскроет ранее неизвестные грани создателя персонажа Трампа (Маленького бродяги), одного из самых знаковых персонажей кино во всем мире", - говорится в сообщении.

Съемки фильма начнутся в 2020 году. Кроме Кармен Чаплин над созданием киноленты будут работать французский актер Стэн Коппе, еще одна внучка Чаплина - Долорес, кинокомпания Kanaki Films, Atlantic Pictures и организация Wave of Humanity совместно с французским MK2, который владеет правами на фильмы Чаплина.

Напомним, известный американский фильм "Дьявол носит Prada" планируют сделать мюзиклом.

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