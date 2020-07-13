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Онук Елвіса Преслі наклав на себе руки

Онук Елвіса Преслі наклав на себе руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Онук Елвіса Преслі (1935-1977) Бенджамін Кіо в неділю був знайдений мертвим у власній квартирі в місті Калабасас (штат Каліфорнія). Про це порталу TMZ повідомив менеджер його матері Лізи Марі Преслі, передає УНН.

За відомостями джерел видання в правоохоронних органах, онук співака наклав на себе руки на 28-му році життя. Причини з’ясовуються. TMZ підкреслює, що Кіо намагався приховувати від громадськості деталі свого особистого життя. Відомо лише, що він теж був музикантом.

Менеджер Лізи Марі Преслі — єдиної дитини Елвіса Преслі — вказав, що “її серце розбите, вона невтішна і спустошена”.

“Вона любила цього хлопчика. Він був любов’ю всього її життя”, — підкреслив менеджер. У Лізи Марі Преслі є ще троє дітей — 31-річна актриса Райлі Кіо і 11-річні дівчатка-близнючки.

Нагадаємо, у липні помер композитор Енніо Морріконе.

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