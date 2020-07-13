Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Внук Элвиса Пресли (1935-1977) Бенджамин Кио в воскресенье был найден мертвым в собственной квартире в городе Калабасас (штат Калифорния). Об этом порталу TMZ сообщил менеджер его матери Лизы Мари Пресли, передает УНН.
По сведениям источников в правоохранительных органах, внук певца покончил с собой на 28-м году жизни. Причины выясняются. TMZ подчеркивает, что Кио пытался скрывать от общественности детали своей личной жизни. Известно лишь, что он тоже был музыкантом.
Менеджер Лизы Мари Пресли — единственный ребенок Элвиса Пресли — указал, что “ее сердце разбито, она неутешна и опустошена”.
“Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни”, — подчеркнул менеджер. У Лизы Мари Пресли еще трое детей — 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние девочки-близняшки.
Напомним, в июле умер композитор Эннио Морриконе.