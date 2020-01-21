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Онук британської королеви знявся в рекламі молока в Китаї

Київ • УНН

 • 12683 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Старший онук королеви Великої Британії Пітер Філліпс знявся в рекламі молока для китайського телебачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Онук британської королеви знявся в рекламі молока в Китаї

42-річний Філліпс на рекламі тримає стакан молока перед королівським маєтком. У рекламі фігурує напис китайською мовою: "Член британської королівської сім'ї Пітер Філліпс".

Онук королеви в рекламі стверджує, що його виховували на Джерсійському молоці з стада в Віндзорі.

Представники маєтку, на тлі якого знімається Філліпс заявили, що не давали дозволу на використання зображення особняка в рекламі.

Філліпс ніколи не носив королівських титулів, при цьому, в рекламі всіляко підкреслюється його приналежність до королівської сім'ї, за що дана реклама могла принести Філліпсу значну суму.

Видання відзначило, що це може спровокувати скандал на тлі недавньої заяви принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, що вони відмовляються від королівських титулів і починають фінансово незалежну від королівської сім'ї життя.

Нагадаємо, принц Гаррі зізнався, що засмучений наслідками свого рішення.

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