Внук британской королевы снялся в рекламе молока в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Старший внук королевы Великобритании Питер Филлипс снялся в рекламе молока для китайского телевидения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
42-летний Филлипс на рекламе держит стакан молока перед королевским имением. В рекламе фигурирует надпись на китайском языке: "Член британской королевской семьи Питер Филлипс".
Внук королевы в рекламе утверждает, что его воспитывали на джерсийском молоке из стада в Виндзоре.
Представители имения, на фоне которого снимается Филлипс заявили, что не давали разрешения на использование изображения особняка в рекламе.
Филлипс никогда не носил королевских титулов, при этом, в рекламе всячески подчеркивается его принадлежность к королевской семье, за что данная реклама могла принести Филлипсу значительную сумму.
Издание отметило, что это может спровоцировать скандал на фоне недавнего заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, что они отказываются от королевских титулов и начинают финансово независимую от королевской семьи жизнь.
Напомним, принц Гарри признался, что опечален последствиями своего решения.