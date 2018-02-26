Оновлена Nokia 8110 “з Матриці” повертається у продаж

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Улюблений слайдер епохи, який вперше побачив світ у 1998 році, був оновлений ззовні, проте, як і раніше, гарантовано викликатиме ностальгію в серцях користувачів, передає УНН з посиланням на The Independent.