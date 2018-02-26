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Оновлена Nokia 8110 “з Матриці” повертається у продаж

Оновлена Nokia 8110 “з Матриці” повертається у продаж

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Улюблений слайдер епохи, який вперше побачив світ у 1998 році, був оновлений ззовні, проте, як і раніше, гарантовано викликатиме ностальгію в серцях користувачів, передає УНН з посиланням на The Independent.

Нова модель також набагато ефективніша, ніж оригінальна, і може запускати цілу низку популярних додатків, пише видання.

Оригінальна версія телефону з’явилася в 1999 році у фільмі “Матриця” (The Matrix), у сцені, в якій Нео намагався втекти зі свого офісу.

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Нова версія Nokia 8110, як і модель 3310 в минулому році, — це сучасний телефон, який все ж має вигляд моделі 1998 року.

Nokia також представила сміливу нову палітру.

Віддаючи належне прізвиську 8110 “банановий телефон”, компанія створила яскравий варіант телефону “бананово-жовтого” кольору, який є одночасно яскравим і привабливим. Існує також традиційна чорна версія.

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Nokia 8110 буде доступним для придбання. HMD Global — фінська компанія, яка розробляє пристрої під брендом Nokia — ще не випустив інформацію про вартість у Великій британії, але стверджує, що вона матиме середню роздрібну ціну в Європі близько 79 євро.

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