Обновленная Nokia 8110 "из Матрицы" возвращается в продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Любимый слайдер эпохи, который впервые увидел свет в 1998 году, был обновлен извне, однако, по-прежнему, гарантированно будет вызывать ностальгию в сердцах пользователей, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Новая модель также намного эффективнее, чем оригинальная, и может запускать целый ряд популярных приложений, пишет издание.
Оригинальная версия телефона появилась в 1999 году в фильме "Матрица" (The Matrix), в сцене, в которой Нео пытался сбежать из своего офиса.
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Новая версия Nokia 8110, как и модель 3310 в прошлом году, - это современный телефон, который все же имеет вид модели 1998 года.
Nokia также представила смелую новую палитру.
Отдавая должное прозвищу 8110 "банановый телефон", компания создала яркий вариант телефона "бананово-желтого" цвета, который является одновременно ярким и привлекательным. Существует также традиционная черная версия.
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Nokia 8110 будет доступен для приобретения. HMD Global - финская компания, которая разрабатывает устройства под брендом Nokia, - еще не обнародовала информацию о стоимости в Великобритании, но утверждает, что она будет иметь среднюю розничную цену в Европе около 79 евро.