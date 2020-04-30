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Онлайн моніторинг грального бізнесу: користь для бюджету чи лобістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Дискусії про законопроект "Про легалізацію грального бізнесу" в парламенті, так і в професійному середовищі ведуться напружено і активно. Черговим каменем спотикання стало питання про організацію системи онлайн моніторингу грального бізнесу. Про це ідеть мова в статті видання Вести , повідомляє УНН.

Онлайн моніторинг грального бізнесу: користь для бюджету чи лобістів

"Система моніторингу використовується для розрахунку валового ігрового доходу (GGR) - це виручка грального закладу, яка розраховується як різниця між сумою ставок гравців і сумою виграшних ставок. Лобісти лотерейного пулу замість встановлення зрозумілої і прозорої системи моніторингу ринку намагаються протягнути в законопроекті надто об'ємні і складні характеристики системи онлайн моніторингу ", - йдеться в статті.

У статті також пояснюються причини, чому так відбувається.

По-перше, нардеп Данило Гетманцев і іже з ним - теоретики, які складно уявити необхідну технічну частину під створення запропонованої ними в законопроекті системи моніторингу.

"Вони хочуть, щоб система моніторингу відстежувала і дані гравців, і всі їхні дії, і всю інформацію про організаторів ігор, і контролювала систему самообмеження осіб, а також інші параметри. При найскромніших підрахунках мова йде про необхідність врахування 200-300 мільйонів транзакцій в день. Який сервер впорається з цим? ", - задається питанням в статті.

"По-друге, прикриваючись необхідністю створення всеосяжної системи моніторингу вони намагаються" зволікали "це питання", - стверджується в статті. Адже для організації такого моніторингу держава повинна буде виділити велику суму грошей: для знаходження відповідних фахівців, яких в Україні сьогодні практично немає; створення технічної інфраструктури; організації адміністративної структури, яка буде керувати цим процесом. На це можуть піти десятиліття. І все це при тому, що для нарахування GGR з системи моніторингу необхідна лише інформація про двох параметрах - сума ставок гравців і сума виданих виграшів.

"Для нівелювання подібних ризиків самим логічним було б отримання державою відразу великого ліцензійного платежу (мова про понад 500 мільйонів гривень від одного оператора), ніж дрібних незрозумілих платежів від нарахування GGR, що грунтуються на системі моніторингу, яка з об'єктивних причин не зможе адекватно працювати довгий час ", - йдеться в статті.

І припущення про те, що система онлайн моніторингу вступає в дію навіть через 2,5 року - виглядає занадто оптимістичним. Державі для створення захищеної електронної системи і навчання (залучення) відповідних фахівців потрібен час. І найголовніше, оператори азартних ігор зацікавлені в створенні системи онлайн моніторингу, веь вона їм необхідна для захисту конкурентності ринку і прав споживачів.

Але, як зазначається в статті, нардепи не обмежилися ідеєю створення дуже складної системи онлайн моніторингу.

"На їхню думку, крім цього, оператори азартних ігор повинні також використовувати і касові апарати. Такий підхід, як не дивно, сприятиме не більшої прозорості ринку, а лише більшого отягощению галузі, створюючи корупційні ризики у вигляді наявності підрядників з моніторингу та компаній, які обслуговують касові апарати. Про вигоди таких бізнесів-присосок, думаю, пояснювати не потрібно, особливо якщо це будуть монополії. Цілком ймовірно, що хтось із масовки лото-забави вже готує собі чудовий стартап ", - говориться в статті.

Що ж слід було б врахувати при побудові адекватної та ефективної системи онлайн моніторингу?

1. Дублювання наявності системи онлайн моніторингу використанням касового апарату не має ніякого сенсу, крім як створення компаній-паразитів гральної галузі. Тобто або система моніторингу або касові апарати.

2. У зв'язку з можливим витоком інформації, дані гравця необхідно передавати в систему моніторингу в неперсоналізовані вигляді.

3. Варто задуматися про доцільність передачі інформації в режимі реального часу, адже при такому підході будь-який збій може паралізувати гру і / або поставити оператора в нелегальне становище. Виходом з такої ситуації може бути пакетна передачі інформації, яка збирається оператором протягом певного часу.

У статті повідомляється, що зусилля частини депутатів сьогодні спрямовані на те, щоб загнати весь гральний бізнес під дію закону про ліцензування, якому підпорядковуються вони самі, і де їм створені сприятливі умови.

"Фактично, закон про легалізацію азартних ігор перетворюється в підзаконний акт до інших технічних за своєю природою законом, наприклад, про ліцензування, про касові апарати, про оподаткування, і так далі. І як наслідок, українська держава та її громадяни не отримають на виході - створення окремої і самостійної галузі, яка легально стане поповнювати бюджет. Замість це ми отримаємо клубок сірих і корупційних схем, які в обхід скарбниці будуть доїти операторів азартних ігор. І саме цієї мети підпорядкована ідея створення наскільки докладної системи онлайн моніторингу ", - резюмується в статті.

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