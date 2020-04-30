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Онлайн мониторинг игорного бизнеса: польза для бюджета или лоббистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Дискуссии о законопроекте "О легализации игорного бизнеса" в парламенте, так и в профессиональной среде ведутся напряженно и активно. Очередным камнем преткновения стал вопрос об организации системы онлайн мониторинга игорного бизнеса. Об этом идеть речь в статье издания Вести, сообщает УНН.

Онлайн мониторинг игорного бизнеса: польза для бюджета или лоббистов

“Система мониторинга используется для расчета валового игрового дохода (GGR) — это выручка игорного заведения, которая рассчитывается как разница между суммой ставок игроков и суммой выигрышных ставок. Лоббисты лотерейного пула вместо установления понятной и прозрачной системы мониторинга рынка пытаются протянуть в законопроекте слишком объемные и сложные характеристики системы онлайн мониторинга”, — говорится в статье.

В статье также объясняются причины, почему так происходит.

Во-первых, нардеп Даниил Гетманцев и иже с ним — теоретики, которые сложно представить необходимую техническую часть под создание предложенной ими в законопроекте системы мониторинга.

“Они хотят, чтобы система мониторинга отслеживала и данные игроков, и все их действия, и всю информацию об организаторах игр, и контролировала систему самоограниченных лиц, а также другие параметры. При самых скромных подсчетах речь идет о необходимости учета 200-300 миллионов транзакций в день. Какой сервер справится с этим?”, — задаются вопросом в статье.

“Во-вторых, прикрываясь необходимостью создания всеобъемлющей системы мониторинга они пытаются „заволокитить“ этот вопрос”, — утверждается в статье. Ведь для организации такого мониторинга государство должно будет выделить большую сумму денег: для нахождения соответствующих специалистов, которых в Украине сегодня практически нет; создания технической инфраструктуры; организации административной структуры, которая будет управлять этим процессом. На это могут уйти десятилетия. И все это при том, что для начисления GGR из системы мониторинга необходима лишь информация о двух параметрах — сумма ставок игроков и сумма выданных выигрышей.

“Для нивелирования подобных рисков самым логичным было бы получение государством сразу большого лицензионного платежа (речь о более 500 миллионов гривен от одного оператора), чем мелких непонятных платежей от начисления GGR, основывающихся на системе мониторинга, которая по объективным причинам не сможет адекватно работать долгое время”, — говорится в статье.

И предположение о том, что система онлайн мониторинга вступает в действие даже через 2,5 года — выглядит слишком оптимистичным. Государству для создания защищенной электронной системы и обучения (привлечения) соответствующих специалистов необходимо время. И самое главное, операторы азартных игр заинтересованны в создании системы онлайн мониторинга, веь она им необходима для защиты конкурентности рынка и прав потребителей.

Но, как отмечается в статье, нардепы не ограничились идее создания очень сложной системы онлайн мониторинга.

“По их мнению, кроме этого, операторы азартных игр должны также использовать и кассовые аппараты. Такой подход, как ни странно, будет способствовать не большей прозрачности рынка, а лишь большему отягощению отрасли, создавая коррупционные риски в виде наличия подрядчиков по мониторингу и компаний, обслуживающих кассовые аппараты. Про выгоды таких бизнесов-присосок, думаю, пояснять не нужно, особенно если это будут монополии. Вполне вероятно, что кто-то из массовки лото-забавы уже готовит себе чудесный стартап”, — говориться в статье.

Что же следовало бы учесть при построении адекватной и эффективной системы онлайн мониторинга?

1. Дублирование наличия системы онлайн мониторинга использованием кассового аппарата не имеет никакого смысла, кроме как создания компаний-паразитов игорной отрасли. То есть или система мониторинга или кассовые апараты.

2. В связи с возможной утечкой информации, данные игрока необходимо передавать в систему мониторинга в неперсонализированном виде.

3. Стоит задуматься о целесообразности передачи информации в режиме реального времени, ведь при таком подходе любой сбой может парализовать игру и/или поставить оператора в нелегальное положение. Выходом из такой ситуации может быть пакетная передачи информации, которая собирается оператором на протяжении определённого времени.

В статье сообщается, что усилия части депутатов сегодня направлены на то, чтобы загнать весь игорный бизнес под действие закона о лицензировании, которому подчиняются они сами, и где им созданы благоприятные условия.

“Фактически, закон о легализации азартных игр превращается в подзаконный акт к другим техническим по своей природе законом, например, о лицензировании, о кассовых аппаратах, о налогообложении, и так далее. И как следствие, украинское государство и его граждане не получат на выходе — создание отдельной и самостоятельной отрасли, которая легально станет пополнять бюджет. Вместо это мы получим клубок серых и коррупционных схем, которые в обход казны будут доить операторов азартных игр. И именно этой цели подчинена идея создания насколько подробной системы онлайн мониторинга”, — резюмируется в статье.

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