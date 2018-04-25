Онищенко заявляє, що не говорив з Ситником про "плівки"

"Ситник повідомляє журналістам, що поговорив зі мною про плівки,"провів опитування", і нічого такого нового я йому там не розповів. Пан Ситник, ви кому дзвонили?", - написав Онищенко.



Він також пообіцяв на наступному тижні оприлюднити факти, як Ситник "веде кримінальні справи. Як фабрикує і як вмовляє фальсифікувати".



Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження з приводу "плівок Онищенко".



"Зараз детективи в черговий раз спілкуються з паном Онищенко шляхом листування. За його заявами було зареєстровано кримінальне провадження. Ми провели опитування пана Онищенко. В ході опитування були загальні фрази і більше нічого. Але виробництво не закрито і триває", - сказав Ситник.