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Онищенко заявляє, що не говорив з Ситником про "плівки"

Київ • УНН

 • 13827 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Народний депутат Олександр Онищенко, який переховується закордоном, заявляє, що не розмовляв з директором НАБУ Артемом Ситником з приводу своїх "плівок". Про це Онищенко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Онищенко заявляє, що не говорив з Ситником про "плівки"

"Ситник повідомляє журналістам, що поговорив зі мною про плівки,"провів опитування", і нічого такого нового я йому там не розповів. Пан Ситник, ви кому дзвонили?", - написав Онищенко.

Він також пообіцяв на наступному тижні оприлюднити факти, як Ситник "веде кримінальні справи. Як фабрикує і як вмовляє фальсифікувати".

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження з приводу "плівок Онищенко".

"Зараз детективи в черговий раз спілкуються з паном Онищенко шляхом листування. За його заявами було зареєстровано кримінальне провадження. Ми провели опитування пана Онищенко. В ході опитування були загальні фрази і більше нічого. Але виробництво не закрито і триває", - сказав Ситник.

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