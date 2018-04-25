Онищенко заявляет, что не говорил с Сытником о "пленках"

"Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, "провёл опрос", и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?", - написал Онищенко.



Он также пообещал на следущей недели обнародовать факты, как Сытник "ведет уголовные дела. Как фабрикует и как уговаривает фальсифицировать".



Как сообщал УНН, Национальне антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства по поводу "пленок Онищенко".



"Сейчас детективы в очередной раз общаются с господином Онищенко путем переписки. По его заявлениями было зарегистрировано уголовное производство. Мы провели опрос господина Онищенко. В ходе опроса были общие фразы и больше ничего. Но производство не закрыто и продолжается", - сказал Сытник.