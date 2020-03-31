One-man band: у МЗС розповіли про хобі консула України в Канаді

ukru
16:58 • 22999 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 93535 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 171329 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 174956 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 180684 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 187151 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 166236 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183786 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144691 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149900 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
63 %
758 мм
Ясно
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 31621 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115296 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 122930 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100198 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 175473 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 171329 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 174956 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 180684 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 187151 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 166236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 24610 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 100198 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 115296 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110870 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 111040 перегляди
Актуальне
One-man band: у МЗС розповіли про хобі консула України в Канаді

One-man band: у МЗС розповіли про хобі консула України в Канаді

Київ • УНН

 • 26165 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ розповіли про захоплення музикою генерального консула України в Едмонтоні - Канада, Олександра Данилейка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС life.

“Ми обіцяли розповідати вам про наших талановитих дипломатів - ми тримаємо своє слово. Про своє захоплення музикою та про те, чим музика подібна до дипломатії, нам розповів Генеральний консул України в Едмонтоні (Канада) Олександр Данилейко. В кінці посту - трохи практики та кохання (реліз треку був ще 14 лютого)”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на думку Олександра Данилейка - саме музика спонукала його стати дипломатом і супроводжує 22 роки дипломатичної діяльності".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дипломати із посольства США заспівали Jingle Bells українською

"Дипломатія і музика - це оркестр, командна робота. Коли перша скрипка грає віртуозно, а в оркестрі є фальшиві ноти - увесь виступ провалено. Коли ж усі грають чітко свою партію, можливо, часом і не голосно, тоді оркестр звучить на всі 100", - написав Олександр Данилейко.

Також вказано, що для консула музика - це спосіб перезавантажити себе і свій емоційний фон та налаштувати струни власної душі.

"І от кольори вже стають яскравішими, проблеми вже не здаються такими невирішуваними, а ти знову готовий до нових викликів і задач", - додав Олександр Данилейко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68