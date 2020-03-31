One-man band: у МЗС розповіли про хобі консула України в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ розповіли про захоплення музикою генерального консула України в Едмонтоні - Канада, Олександра Данилейка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС life.
“Ми обіцяли розповідати вам про наших талановитих дипломатів - ми тримаємо своє слово. Про своє захоплення музикою та про те, чим музика подібна до дипломатії, нам розповів Генеральний консул України в Едмонтоні (Канада) Олександр Данилейко. В кінці посту - трохи практики та кохання (реліз треку був ще 14 лютого)”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на думку Олександра Данилейка - саме музика спонукала його стати дипломатом і супроводжує 22 роки дипломатичної діяльності".
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"Дипломатія і музика - це оркестр, командна робота. Коли перша скрипка грає віртуозно, а в оркестрі є фальшиві ноти - увесь виступ провалено. Коли ж усі грають чітко свою партію, можливо, часом і не голосно, тоді оркестр звучить на всі 100", - написав Олександр Данилейко.
Також вказано, що для консула музика - це спосіб перезавантажити себе і свій емоційний фон та налаштувати струни власної душі.
"І от кольори вже стають яскравішими, проблеми вже не здаються такими невирішуваними, а ти знову готовий до нових викликів і задач", - додав Олександр Данилейко.