One-man band: в МИД рассказали о хобби консула Украины в Канаде

"Мы обещали рассказывать вам о наших талантливых дипломатах - мы держим свое слово. О своем увлечении музыкой и о том, чем музыка подобна дипломатии, нам рассказал Генеральный консул Украины в Эдмонтоне (Канада) Александр Данилейко. В конце поста - немного практики и любви (релиз трека был еще 14 февраля)", - говорится в сообщении.

Указано, что по мнению Александра Данилейко - именно музыка побудила его стать дипломатом и сопровождает 22 года дипломатической деятельности".

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"Дипломатия и музыка - это оркестр, командная работа. Когда первая скрипка играет виртуозно, а в оркестре есть фальшивые ноты - все выступление провалено. Когда же все играют четко свою партию, возможно, порой и не громко, тогда оркестр звучит на все 100" , - написал Александр Данилейко.

Также указано, что для консула музыка - это способ перезагрузить себя и свой эмоциональный фон и настроить струны своей души.

"И вот цвета уже становятся ярче, проблемы уже не кажутся такими неразрешимыми, а ты снова готов к новым вызовам и задачам", - добавил Александр Данилейко.