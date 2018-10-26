Омелян: українські порти втратили понад мільярд гривень через дії РФ в Азові

“Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів — ред.) досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи”, — повідомив міністр.

Нагадуємо, Європейський парламент 25 жовтня ухвалив резолюцію про загострення ситуації в Азові. Європарламентарі засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документу також є заклик до введення нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості.