Омелян: украинские порты потеряли более миллиарда гривен из-за действий РФ в Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает “Радио Свобода”, информирует УНН.
“Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей — ред.) достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы”, — сообщил министр.
Напоминаем, Европейский парламент 25 октября принял резолюцию об обострении ситуации в Азове. Европарламентарии осудили нарушение Россией украинского суверенитета в Азовском море и раскритиковали искусственное блокирование торговых судов. В тексте документа также содержится призыв к введению новых санкций против Кремля в случае дальнейшей эскалации напряженности.