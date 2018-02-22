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Омелян поділився подробицями проекту HypeUA

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Реалізація проекту HypeUA проходитиме у три етапи. Про це під час прес-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

"Для себе ми виділили три етапи реалізації проекту", - зазначив він.

Як уточнив Омелян, першим займеться Академія наук України. Це буде обґрунтування можливості реалізації цього проекту, прорахунок всіх ризиків, аналіз регуляторного середовища. Другий етап передбачає створення тестового майданчику у Дніпрі. На третьому етапі передбачається промислове будівництво.

"Проект реалізовуватиметься за кошти приватних інвесторів. За попередніми оцінками реалізація такого проекту є удвічі дешевшою, ніж будівництво надшвидкісних залізниць", - додав він.

Омелян заявив, що радіє тому, що Україна буде серед тих п'яти держав, які зараз реалізують подібні проекти.

Міністр інфраструктури також зазначив, що наразі йде обговорення чи це буде проект для вантажних чи пасажирських перевезень.

Партнерами та співзасновниками проекту виступають: компанія Octagonal Corporation, "Укроборонпром", НАН України, "Південмаш", "Інтерпайп Україна", "Каховський завод електрозварювального устаткування", "Агентство розвитку Дніпра", "Український інститут майбутнього", "Платформа розвитку інновацій", UnitCity.

Нагадаємо, в Україні буде створено Центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку вакуумних потягів в Україні, на кшталт Hyperloop.

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