Омелян поделился подробностями проекта HypeUA
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Реализация проекта HypeUA будет проходить в три этапа. Об этом во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
“Для себя мы выделили три этапа реализации проекта”, — отметил он.
Как уточнил Омелян, первым займется Академия наук Украины. Это будет обоснование возможности реализации этого проекта, просчет всех рисков, анализ регуляторной среды. Второй этап предусматривает создание тестовой площадки в Днепре. На третьем этапе предполагается строительство.
“Проект будет реализовываться за счет частных инвесторов. По предварительным оценкам реализация такого проекта является вдвое дешевле, чем строительство сверхскоростных железных дорог”, — добавил он.
Омелян заявил, что рад тому, что Украина будет среди тех пяти государств, которые сейчас реализуют подобные проекты.
Министр инфраструктуры также отметил, что сейчас идет обсуждение будет ли это проект для грузовых или пассажирских перевозок.
Партнерами и соучредителями проекта выступают: компания Octagonal Corporation, “Укроборонпром”, НАН Украины, “Южмаш”, “Интерпайп Украина”, “Каховский завод электросварочного оборудования”, “Агентство развития Днепра”, “Украинский институт будущего”, “Платформа развития инноваций”, UnitCity.
Напомним, в Украине будет создан Центр транспортных инноваций Hype.ua , который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине, вроде Hyperloop.