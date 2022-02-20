Омбудсмен: жителям ОРДЛО приходять смс про запис їхніх телефонних розмов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення у фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися. Про це УНН пише з посиланням на Facebook Людмили Денисової.
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"Такі дії є порушенням положень статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів.
Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації та вжити негайних заходів реагування, аби змусити державу-агресора припинити ескалацію конфлікту на Сході України", - йдеться в повідомленні омбудсмена.
Додамо
Станом на 12:00 неділі, 20 лютого, з боку російських окпаційних військ зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.