Омбудсмен: жителям ОРДЛО приходят смс о записи их телефонных разговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщение в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться. Об этом УНН пишет со ссылкой на Facebook Людмилы Денисовой.
Цитата
"Такие действия являются нарушением положений статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих права на приватность и право на свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства каких-либо органов и независимо от границ.
Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права граждан на получение общественно важной информации и принять незамедлительные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на Востоке Украины", - говорится в сообщении омбудсмена.
Добавим
По состоянию на 12:00 воскресенья, 20 февраля, со стороны российских окпаційних войск зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.