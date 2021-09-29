Омбудсмен: утримуваного у російському СІЗО кримського татарина Газієва побили та поголили йому бороду

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“До кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области“, застосовано фізичне насильство — його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду”, — повідомила Денісова у своєму Telegram-каналі.

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Омбудсмен відзначила, що це сталося перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту.

За словами Денісової, стан здоров’я кримського татарина погіршився, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні.

Вона впевнена, що кричуще ставлення до Сервета Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав.

Такі дії Омбудсмен розцінює як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

“Від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вимагаю невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва — забезпечити необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров’я громадянина України”, - вказала Денісова.

“Вимагаю від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності”, - додала Омбудсмен.

“Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, голови ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати політично-санкційний тиск на РФ задля негайного звільнення усіх бранців Кремля”, — зазначила Денісова.

Раніше

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв’язня Сервета Газієва, який утримується у “ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области”, був критичний.

Як повідомляв УНН, Сервет Газієв і ще 24 активісти звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії “Хізб ут-Тахрір”, визнаної у Росії терористичною, але діючою без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв’язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.