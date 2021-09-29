Омбудсмен: удерживаемого в российском СИЗО крымского татарина Газиева избили и обрили ему бороду

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"В отношении крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", применено физическое насилие - его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Детали

Омбудсмен отметила, что это произошло перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы в № 19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта.

По словам Денисовой, состояние здоровья крымского татарина ухудшилось, ведь в российском следственном изоляторе ему регулярно не предоставляется медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы.

Она уверена, что вопиющее отношение к Сервету Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав.

Такие действия Омбудсмен расценивает как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"От Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой требую безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева - обеспечить необходимую медицинскую помощь, а также содействие в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины", - указала Денисова.

"Требую от Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности", - добавила Омбудсмен.

"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю ОБСЕ Анн Линде остановить произвол страны-оккупанта, продолжать политическо-санкционное давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля", - отметила Денисова.

Ранее

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Сервета Газиева, который удерживается в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", было критическое.

Как сообщал УНН, Сервет Газиев и еще 24 активисты обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.