Омбудсмен показала жахливі умови утримання у колонії на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 липня. УНН. У державній установі "Кіровоградська виправна колонія №6" виявили факти жорстокого поводження з засудженими. Про це йдеться на сайті омбудсмена, передає УНН.
"Під час ознайомлення з умовами тримання засуджених у колонії працівник Секретаріату Уповноваженого виявила, що в камерах штрафних приміщень, в яких утримуються порушники установленого порядку відбування покарання, недостатньо природного та штучного освітлення, свіжого повітря, відсутня припливно-витяжна вентиляція", - йдеться в повідомленні.
Так, в одній із камер виявили двох в’язнів, які безпідставно там перебувають понад два місяці. Їх перевели до цього приміщення 6 квітня та 15 травня 2018 року на час проведення службового розслідування. При цьому, відповідно до вимог законодавства за таких обставин у камері дисциплінарного ізолятора засуджені можуть утримуватися не більше 10 діб.
Також в установі не забезпечили належні умови праці для засуджених, які працевлаштовані в цеху деревообробки.
"На виробничій дільниці приміщення в’язні працюють без засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Крім того, засуджені в установі не мають інформації про розмір нарахованої їм заробітної плати", - зазначила омбудсмен.
У колонії тримають людей з інвалідністю. Однак будь-які засоби, що полегшують мобільність, в установі відсутні.
Надання медичної допомоги в установі здійснюється на низькому рівні. Медична частина не укомплектована лікарем-стоматологом і терапевтом. Флюорографічне обладнання не працює. Відповідні обстеження проводяться один раз на рік пересувною мобільною рентген-установкою територіального закладу охорони здоров’я. При цьому за останні шість місяців 2018 року в колонії померли дві особи.
За результатами візиту до відповідних державних органів направлять акти реагування Уповноваженого з прав людини.
Нагадаємо, двоє засуджених втекли з виправної колонії у Кіровоградській області.