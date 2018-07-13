Омбудсмен показала ужасные условия содержания в колонии в Кировоградской области

"Во время ознакомления с условиями содержания осужденных в колонии работник Секретариата Уполномоченного обнаружила, что в камерах штрафных помещений, в которых содержатся нарушители установленного порядка отбывания наказания, недостаточно естественного и искусственного освещения, свежего воздуха, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция", - говорится в сообщении.

Так, в одной из камер обнаружили двух заключенных, которые безосновательно там находятся более двух месяцев. Их перевели в это помещение 6 апреля и 15 мая 2018 года на время проведения служебного расследования. При этом, в соответствии с требованиями законодательства при таких обстоятельствах в камере дисциплинарного изолятора осужденные могут содержаться не более 10 суток.

Также в учреждении не обеспечили надлежащие условия труда для осужденных, трудоустроенных в цехе деревообработки.

"На производственном участке помещения заключенные работают без средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Кроме того, осужденные в учреждении не имеют информации о размере начисленной им заработной платы", - отметила омбудсмен.

В колонии держат людей с инвалидностью. Однако любые средства, облегчающие мобильность, в учреждении отсутствуют.

Оказание медицинской помощи в учреждении осуществляется на низком уровне. Медицинская часть не укомплектована врачом-стоматологом и терапевтом. Флюорографическое оборудование не работает. Соответствующие обследования проводятся один раз в год передвижной мобильной рентген-установкой территориального учреждения здравоохранения. При этом за последние шесть месяцев 2018 года в колонии умерли два человека.

По результатам визита в соответствующие государственные органы направят акты реагирования Уполномоченного по правам человека.

Напомним, двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Кировоградской области.