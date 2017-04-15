Омбудсмен планує відвідати низку українців заґратованих в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Український Омбудсмен Валерія Лутковська планує відвідати низку українців заґратованих в Росії. Про це вона повідомила в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
Відповідний лист-прохання вона відправила своїй російський колезі. В обмін пропонує їй так само оцінити умови утримання заґратованих росіян в Україні.
“Я надіслала список з 300+ громадян РФ, які зараз сидять в Україні в місцях позбавлення волі. Зі свого боку я попросила про візит до тих 12 хлопців, які знаходяться в Росії і до кого власно важко достукатися. Я чекаю на цю реакцію, поки що пройшло не так багато часу,” — заявила В.Лутковська.
Нагадаємо, за участі українського Омбудсмена з тимчасово непідконтрольних Україні територій було переміщено 147 осіб.