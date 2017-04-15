Омбудсмен планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55344 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105860 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162993 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119707 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118510 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113631 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105004 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155610 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Омбудсмен планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России

Омбудсмен планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России

Киев  •  УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинский Омбудсмен Валерия Лутковская планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России. Об этом она сообщила в эфире "5 канала", передает УНН.

Соответствующее письмо-просьбу она отправила своей российский коллеге. В обмен предлагает ей так же оценить условия содержания зарешеченных россиян в Украине.

"Я послала список из 300+ граждан РФ, которые сейчас сидят в Украине в местах лишения свободы. Со своей стороны я попросила о визите к тем 12 ребят, которые находятся в России и кому собственно трудно достучаться. Я жду эту реакцию, пока прошло не так много времени ", - заявила Лутковская.

Напомним, с участием украинского омбудсмена с временно неподконтрольных Украины территорий были перемещены 147 человек.

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