Омбудсмен планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинский Омбудсмен Валерия Лутковская планирует посетить ряд украинском зарешеченных в России. Об этом она сообщила в эфире "5 канала", передает УНН.
Соответствующее письмо-просьбу она отправила своей российский коллеге. В обмен предлагает ей так же оценить условия содержания зарешеченных россиян в Украине.
"Я послала список из 300+ граждан РФ, которые сейчас сидят в Украине в местах лишения свободы. Со своей стороны я попросила о визите к тем 12 ребят, которые находятся в России и кому собственно трудно достучаться. Я жду эту реакцию, пока прошло не так много времени ", - заявила Лутковская.
Напомним, с участием украинского омбудсмена с временно неподконтрольных Украины территорий были перемещены 147 человек.