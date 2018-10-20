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Омбудсмен назвала кількість арештантів з окупованих територій, які хочуть переведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Від арештантів на тимчасово окупованих територіях надійшло понад 900 звернень з приводу відбування покарання на підконтрольній Україні території. Про це повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Генсеком РЄ Турбйорном Ягландом, передає УНН.

"Окремо ми зосередили увагу на ув’язнених на непідконтрольних Україні територіях. Офіс має більше 900 звернень з проханнями відбувати покарання на території України. Ці звернення отримує як наш центральний офіс у Києві, так і мій представник у Луганській і Донецькій областях. За 4 роки нам вдалося повернути лише 300 людей з Донецької області, з Луганської – жодного", - зазначила вона.

З її слів, в Офісі намагаються забрати всіх, тож вона попросила Турбйорна Ягланда сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, Омбудсмен запропонувала змінити формат переговорів щодо політв'язнів в РФ.

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