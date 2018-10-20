Омбудсмен назвала число арестантов с оккупированных территорий, которые хотят перевода

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КИЕВ. 20 октября. УНН. От арестантов на временно оккупированных территориях поступило более 900 обращений по поводу отбывания наказания на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Генсеком СЕ Турбьёрном Ягландом, передает УНН.

"Отдельно мы сосредоточили внимание на заключенных на неподконтрольных Украины территориях. Офис имеет более 900 обращений с просьбами отбывать наказание на территории Украины. Эти обращения получает как наш центральный офис в Киеве, так и мой представитель в Луганской и Донецкой областях. За 4 года нам удалось вернуть только 300 человек из Донецкой области, из Луганской - ни одного", - отметила она.

По ее словам, в Офисе пытаются забрать всех, поэтому она попросила Турбйорна Ягланда способствовать этому процессу.

Напомним, Омбудсмен предложила изменить формат переговоров по политзаключенным в РФ.

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