Омбудсмен запропонувала змінити формат переговорів щодо політв'язнів в РФ

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що попри те, що на переговорах щодо українських політв'язнів з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою немає жодного конфлікту, однак, остання слугує лише передавачем інформації, тож Омбудсмен України запропонувала визначити іншу компетентну людину та місце для зустрічі. Про це вона заявила у Facebook за підсумками зустрічі з Генсеком РЄ Турбйорном Ягландом, передає УНН.