Омбудсмен запропонувала змінити формат переговорів щодо політв'язнів в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що попри те, що на переговорах щодо українських політв'язнів з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою немає жодного конфлікту, однак, остання слугує лише передавачем інформації, тож Омбудсмен України запропонувала визначити іншу компетентну людину та місце для зустрічі. Про це вона заявила у Facebook за підсумками зустрічі з Генсеком РЄ Турбйорном Ягландом, передає УНН.
"Темі політв’язнів ми присвятили основну частину нашої розмови. Домовленості про синхронне взаємне відвідування не реалізовані. РФ досі не надала можливості провести зустрічі. Підкреслила, що у нас з Омбудсманом РФ Тетяною Москальковою немає жодного конфлікту. Є діалог, який ні до чого не приведе, оскільки мандат Омбудсмана в РФ не дозволяє їй ухвалювати будь-які рішення. Вона слугує лише передавачем інформації. Я просила визначити іншу компетентну людину та місце для зустрічі. Але поки відповіді від РФ не дочекалася", - зазначила вона.
Крім того, Денісова повідомила, що у розмові з Ягландом сторони відзначили, що "відсутній прогрес і в питанні звільнення політв’язнів". "Турбйорн Ягланд уже звертався до президента РФ щодо звільнення Олега Сенцова хоча б з гуманітарних підстав. Я вдячна за це, та поки український режисер продовжує страждати у колонії в Лабитнангі", - додала вона.
Нагадаємо, Денісова заявила, що Генсек РЄ вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму.