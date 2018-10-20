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Генсек РЄ вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму - Денісова

Генсек РЄ вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму - Денісова

Київ • УНН

 • 10864 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму. Про це повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Генсеком, передає УНН.

"Я подякувала за можливість зустрітись, за реакцію на події, що відбуваються в Україні. Зокрема, на трагедію в Керчі в анексованому Криму. Генсек РЄ наголосив на тому, що саме РФ несе відповідальність за всі порушення прав людини на територіях, які вона окупувала. А Рада Європи визнає, що ситуація в анексованому Криму повністю контролюється Росією", - вказала Денісова.

Нагадаємо, Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту у Керчі.

Українські Національні Новини

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