Генсек РЄ вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає РФ відповідальною за порушення прав людини у Криму. Про це повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Генсеком, передає УНН.
"Я подякувала за можливість зустрітись, за реакцію на події, що відбуваються в Україні. Зокрема, на трагедію в Керчі в анексованому Криму. Генсек РЄ наголосив на тому, що саме РФ несе відповідальність за всі порушення прав людини на територіях, які вона окупувала. А Рада Європи визнає, що ситуація в анексованому Криму повністю контролюється Росією", - вказала Денісова.
Нагадаємо, Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту у Керчі.