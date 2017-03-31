Омбудсмен направила до ВР доповідь щодо дотримання прав людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня 2017 року, до Верховної Ради України надіслали Щорічну доповідь Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні за 2016 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

Цьогорічна Щорічна доповідь містить 16 розділів і налічує 627 сторінок.

У документі висвітлені питання дотримання права на доступ до публічної інформації та захисту персональних даних, свободи від дискримінації, дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, права на судовий захист, реалізації функцій НПМ і спеціальні провадження Уповноваженого. Також у полі зору Уповноваженого були питання дотримання прав і свобод дітей, внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимчасово окупованих і неконтрольованих територій, військовослужбовців, поліцейських, осіб, звільнених зі служби, ветеранів війни. Крім того, у доповіді зосереджена окрема увага на питаннях дотримання прав громадян України на території тимчасово окупованої АР Крим, прав іноземців та осіб без громадянства на території України, прав громадян України за кордоном, а також проблемні питання виконання рішень ЄСПЛ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська висловила щиру подяку всьому колективу Секретаріату Уповноваженого з прав людини, представникам громадянського суспільства та міжнародних організацій за їх особистий внесок при підготовці Щорічної доповіді та співпрацю у галузі захисту прав людини.

Як повідомляв УНН, В.Лутковська попросила провести психіатричну експертизу політв'язня С.Клиха.

Українські Національні Новини

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