Омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55306 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105855 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162986 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119702 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118507 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113629 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105002 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155608 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека

Омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека

Киев  •  УНН

 • 11842 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта 2017 года, в Верховную Раду Украины прислали Ежегодный доклад Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине за 2016 год. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

В этом году Ежегодный доклад содержит 16 разделов и насчитывает 627 страниц.

В документе освещены вопросы соблюдения права на доступ к публичной информации и защиты персональных данных, свободы от дискриминации, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, права на судебную защиту, реализации функций НПМ и специальные производство Уполномоченного. Также в поле зрения Уполномоченного были вопросы соблюдения прав и свобод детей, внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных и неконтролируемых территорий, военнослужащих, полицейских, лиц, уволенных со службы, ветеранов войны. Кроме того, в докладе сосредоточено особое внимание на вопросах соблюдения прав граждан Украины на территории временно оккупированной АР Крым, прав иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, прав граждан Украины за рубежом, а также проблемные вопросы выполнения решений ЕСПЧ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская выразила искреннюю благодарность всему коллективу Секретариата Уполномоченного по правам человека, представителям гражданского общества и международных организаций по их личный вклад при подготовке Ежегодного доклада и сотрудничество в области защиты прав человека.

Как сообщал УНН, Лутковская попросила провести психиатрическую экспертизу политзаключенного С.Клиха.

Украинские Национальные Новости

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