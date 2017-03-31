Омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека

В этом году Ежегодный доклад содержит 16 разделов и насчитывает 627 страниц.

В документе освещены вопросы соблюдения права на доступ к публичной информации и защиты персональных данных, свободы от дискриминации, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, права на судебную защиту, реализации функций НПМ и специальные производство Уполномоченного. Также в поле зрения Уполномоченного были вопросы соблюдения прав и свобод детей, внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных и неконтролируемых территорий, военнослужащих, полицейских, лиц, уволенных со службы, ветеранов войны. Кроме того, в докладе сосредоточено особое внимание на вопросах соблюдения прав граждан Украины на территории временно оккупированной АР Крым, прав иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, прав граждан Украины за рубежом, а также проблемные вопросы выполнения решений ЕСПЧ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская выразила искреннюю благодарность всему коллективу Секретариата Уполномоченного по правам человека, представителям гражданского общества и международных организаций по их личный вклад при подготовке Ежегодного доклада и сотрудничество в области защиты прав человека.

Как сообщал УНН, Лутковская попросила провести психиатрическую экспертизу политзаключенного С.Клиха.