Олланд прибув в Ірак, де зустрінеться з французькими військовослужбовцями

За даними агентства, під час візиту французький президент також повинен провести переговори з високопоставленими особами.

Як повідомляв УНН, президент Франції Франсуа Олланд у перші дні 2017 року здійснить поїздку в Ірак, де зустрінеться з розташованими там французькими військовослужбовцями, які ведуть боротьбу з бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава” . Про це глава республіки заявив у своєму новорічному зверненні до нації, яке стало останнім для нього за час перебування в Єлисейському палаці.