Олланд прибув в Ірак, де зустрінеться з французькими військовослужбовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд у понеділок прибув в іракську столицю Багдад, щоб зустрітися з військовослужбовцями, які беруть участь у боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” у складі міжнародної коаліції, передає УНН з посиланням на AFP.
За даними агентства, під час візиту французький президент також повинен провести переговори з високопоставленими особами.
Як повідомляв УНН, президент Франції Франсуа Олланд у перші дні 2017 року здійснить поїздку в Ірак, де зустрінеться з розташованими там французькими військовослужбовцями, які ведуть боротьбу з бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава” . Про це глава республіки заявив у своєму новорічному зверненні до нації, яке стало останнім для нього за час перебування в Єлисейському палаці.