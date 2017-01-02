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Олланд прибыл в Ирак, где встретится с французскими военнослужащими

Олланд прибыл в Ирак, где встретится с французскими военнослужащими

Киев • УНН

 • 6738 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник прибыл в иракскую столицу Багдад, чтобы встретиться с военнослужащими, которые участвуют в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в составе международной коалиции, передает УНН со ссылкой на AFP.

По данным агентства, во время визита французский президент также должен провести переговоры с высокопоставленными лицами.

Как сообщал УНН, президент Франции Франсуа Олланд в первые дни 2017 совершит поездку в Ирак , где встретится с расположенными там французскими военнослужащими, ведущими борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство". Об этом глава республики заявил в своем новогоднем обращении к нации, которое стало последним для него за время пребывания в Елисейском дворце.

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