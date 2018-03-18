"Оливкова гілка": Президент Туреччини оголосив про взяття Афріну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін на північному заході Сирії, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Станом на 8:30 18 березня, частини ЗС Туреччини і загони сирійської опозиції очистили від терористів місто Афрін, заявив президент на заході, приуроченому до 103-ї річниці перемоги у битві при Чанаккале.
“Над містом Афрін майорить вже не порвана і брудна символіка терористів, а прапори, що символізують стабільність і безпеку. Зараз над Афріном майорять прапор Туреччини та прапор Сирійської визвольної армії”, - сказав Ердоган.
Місто очищений від терористів, незважаючи на те, що його територія, прилеглі гори і висоти були буквально нашпиговані забетонованими тунелями, загородженнями і замаскованими пастками.
За його словами, турецька армія вжила всіх можливих заходів для захисту мирного населення Афріну.
“Операція "Оливкова гілка" спрямована не на окупацію Афріну, а на знищення терористів. Ми знаходимося в Афріні заради миру ”, - підкреслив президент.
“Туреччина свого часу змусила глибоко розчаруватися тих, хто зібрав армію із солдатів з усього світу і заздалегідь святкував перемогу при Чанаккале. Точно так же Туреччина шокувала тих, хто планував створити уздовж її південних кордонів зону, підконтрольну терористам”, — сказав турецький лідер.
Нагадаємо, Туреччина розпочала операцію “Оливкова гілка” 20 січня. До неї залучені сухопутні сили та авіація турецької армії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку операції турецькі війська та їхні союзники захопили 45 селищ в регіоні Афрін.
21 лютого військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни.
Військові також заявили, що “надзвичайно важливе значення” поширюється на те, щоб не завдати шкоди будь-яким цивільним особам.