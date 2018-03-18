"Оливковая ветвь": Президент Турции объявил о взятии Африн

По состоянию на 8:30 18 марта, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции очистили от террористов город Африн, заявил президент на мероприятии, приуроченной к 103-й годовщине победы в битве при Чанаккале.

"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африн развевается флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии", - сказал Эрдоган.

Город очищен от террористов, несмотря на то, что территория, прилегающие горы и высоты были буквально нашпигованы забетонированными туннелями, заграждениями и замаскированными ловушками.

По его словам, турецкая армия приняла все возможные меры для защиты мирного населения Африн.

"Операция "Оливковая ветвь" направлена ​​не на оккупацию Африн, а на уничтожение террористов. Мы находимся в Африн ради мира", - подчеркнул президент.

"Турция в свое время заставила глубоко разочароваться тех, кто собрал армию из солдат со всего мира и заранее праздновал победу при Чанаккале. Точно так же Турция шокировала тех, кто планировал создать вдоль ее южных границ зону, подконтрольную террористам", - сказал турецкий лидер.

Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января. К ней привлечены сухопутные силы и авиация турецкой армии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала операции турецкие войска и их союзники захватили 45 поселков в регионе Африн.

21 февраля военные отряды, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, вошли в курдский анклав Африн на севере страны.

Военные также заявили, что "чрезвычайно важное значение" распространяется на то, чтобы не нанести вред любым гражданским лицам.