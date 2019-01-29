Олімпійського чемпіона з РФ дискваліфікували на два роки

38-річний бобслеїст отримав покарання за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх в Сочі починаючи з 21 грудня 2018 року.

На Іграх в 2014 році Воєвода виграв золоту медаль у змаганнях двійок і четвірок, однак тепер результати росіянина анульовані.

Примітно, що Воєвода завершив кар'єру одразу після виступу в Сочі.

Зауважимо, що 16 січня "IBSF" оголосила про дворічну дискваліфікацію інших російських бобслеїстів, які виступали на Іграх-2014, - Олександра Зубкова, Олександра Касьянова, Олексія Пушкарьова і Ільвіра Хузіну.