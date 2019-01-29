Олимпийского чемпиона из РФ дисквалифицировали на два года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла решение о двухлетней дисквалификации бобслеиста Алексея Воеводы, информирует УНН со ссылкой на ТАСС .
38-летний бобслеист получил наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи начиная с 21 декабря 2018 года.
На Играх в 2014 году Воевода выиграл золотую медаль в соревнованиях двоек и четверок, однако теперь результаты россиянина аннулированы.
Примечательно, что Воевода завершил карьеру сразу после выступления в Сочи.
Отметим, что 16 января "IBSF" объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, которые выступали на Играх-2014 - Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.